Friedenspolitik bleibt Streitpunkt bei Sondierungsgesprächen in Thüringen

Erfurt: Bei den Sondierungsgesprächen für die Regierungsbildung in Thüringen haben sich CDU, BSW und SPD angenähert. Bei einem zentralen Thema gibt es aber noch Streit. BSW-Landeschefin Wolf forderte Nachverhandlungen in der Friedensfrage. Das Bündnis Sahra Wagenknecht will unter anderem mehr Diplomatie im Ringen um ein Ende des Ukraine-Krieges durchsetzen. Die CDU hatte zuvor einstimmig den Weg frei gemacht für eine Koalition mit BSW und SPD. Die Sozialdemokraten wollen heute darüber entscheiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2024 02:00 Uhr