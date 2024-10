Friedensnobelpreis geht an japanische Anti-Atomwaffen-Organisation

Oslo: Den Friedensnobelpreis erhält heuer die japanische Organisation Nihon Hidankyo. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für die atomare Abrüstung ein. Man wolle diese Aktivistengruppe gerade in einer Zeit würdigen, in der das Tabu des Einsatzes von Atomwaffen in Frage gestellt werde, erklärte das Norwegische Nobelkomitee. Gegründet wurde die Organisation 1956 von Menschen, die die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki überlebt hatten. Laut dem Komitee setzen sich diese Aktivisten für Hoffnung und Frieden ein - trotz körperlicher Leiden und schmerzlicher Erinnerungen. Bereits in der Vergangenheit hat das Nobelpreiskomitee Personen und Organisationen gewürdigt, die sich für die atomare Abrüstung einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 13:00 Uhr