Friedenskonferenz berät über Zukunft der Ukraine

Luzern: Die Schweiz richtet ab heute eine Friedenskonferenz für die Ukraine aus. Die Staats- und Regierungschefs beraten zwei Tage lang über Wege aus dem Ukraine-Krieg. Russland hat eine mögliche Beteiligung ausgeschlossen. Die Friedenskonferenz findet unmittelbar im Anschluss an das G7-Gipfeltreffen in Italien statt, bei dem die Staats- und Regierungschefs der Ukraine ihre anhaltende Unterstützung und 50 Milliarden Dollar zusagten. An dem Treffen in der Schweiz nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 13:00 Uhr