Friedenskonferenz berät über Zukunft der Ukraine

Luzern: Die Schweiz richtet ab heute eine Friedenskonferenz für die Ukraine aus. Die Staats- und Regierungschefs beraten zwei Tage lang über Wege aus dem Ukraine-Krieg. Russland hat eine mögliche Beteiligung ausgeschlossen. Die Friedenskonferenz findet unmittelbar im Anschluss an das G7-Gipfeltreffen in Italien statt, bei dem die Staats- und Regierungschefs der Ukraine ihre anhaltende Unterstützung und 50 Milliarden Dollar zusagten. An dem Treffen in der Schweiz nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Die Schweizer Präsidentin Amherd sieht die Friedenskonferenz als Start für einen breit abgestützten Prozess im Hinblick auf einen dauernden und nachhaltigen Frieden in der Ukraine.

