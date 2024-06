Friedensforscher registrieren mehr einsatzbereite Atomwaffen weltweit

Stockholm: Die Zahl der einsatzbereiten nuklearen Sprengköpfe weltweit hat laut Friedensforschungsinstitut Sipri zugenommen. Seit dem Kalten Krieg habe man nicht mehr erlebt, dass Atomwaffen eine so herausragende Rolle in den internationalen Beziehungen spielten, erklärte ein Sprecher des Instituts. Zwar nehme die Gesamtzahl der Atomsprengköpfe ab, es steige aber die Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen von Jahr zu Jahr. Diese Entwicklung werde sich in den kommenden Jahren vermutlich weiter beschleunigen, das sei äußerst besorgniserregend. Wörtlich erklärte das Stockholmer Institut: "Wir leben in einer der gefährlichsten Zeiten in der Geschichte der Menschheit." Laut Sipri gibt es insgesamt etwa 12.000 nukleare Sprengköpfe, etwa 9.600 würden für Einsätze bereitgehalten. Etwa 2.000 davon seien sogar in hoher Alarmbereitschaft. Die USA und Russland verfügen gemeinsam über 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 07:00 Uhr