"Fridays for Future" demonstriert für mehr Klimaschutz

Berlin: Die Bewegung "Fridays For Future" ist heute in zahlreichen Städten mit Demonstrationen für mehr Klimaschutz unterwegs. Unter dem Motto "Now for Future" finden allein in Deutschland an mehr als 100 Orten Kundgebungen statt. Sie fordern unter anderem einen schnellen Ausstieg aus der Förderung von Kohle, Öl und Gas. Die Sprecherin der deutschen Bewegung, Reemtsma, übte im BR auch scharfe Kritik an der Automobilindustrie: Die aktuelle Krise sei selbstverschuldet, weil sich VW dem Wandel verweigere. Unterdessen hat die Weltbank in Washington im laufenden Jahr so viel Geld wie noch nie für Projekte gegen den Klimawandel bereitgestellt. Mit knapp 43 Milliarden Dollar waren es im abgeschlossenen Fiskaljahr etwa 10 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Weltbank mitteilte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2024 13:45 Uhr