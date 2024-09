"Fridays for Future" demonstriert bundesweit an über hundert Orten

München: Am globalen Klimastreiktag haben auf dem Königsplatz rund 2.500 Anhänger von „Fridays for Future“ für mehr politische Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung demonstriert. Besondere Kritik musste der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger einstecken - vor allem wegen seiner vor kurzem erteilten Genehmigung für Gas-Bohrungen in Reichling am Ammersee. In Berlin standen bei den Protesten von mehreren tausend Menschen sowohl die Bundesregierung als auch die Opposition in der Kritik. Klimaproteste sind am Nachmittag bundesweit an mehr als 100 Orten geplant. In Mittelfranken findet zur Stunde eine Fahrraddemo statt.

