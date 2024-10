Freispruch im Vergewaltigungsprozess gegen Maddie-Verdächtigen

Braunschweig: Der im Fall der entführten Maddie McCann Verdächtige Christian B. ist in einem anderen Prozess vom Vorwurf mehrerer schwerer Sexualstraftaten freigesprochen worden. Die Vorsitzende Richterin am Landgericht erklärte, der Angeklagte könne der vorgeworfenen Taten nicht überführt werden. Es ging um mehrere Sexualverbrechen an Frauen und Kindern in Portugal. Die Ermittler im Fall des im Jahr 2007 enführten britischen Mädchens Maddie betrachten Christian B. als Mordverdächtigen. Anklage haben sie bisher aber nicht erhoben.

