Freigelassene ukrainische Zivilisten werden in Kiew empfangen

Kiew: Nach ihrer Freilassung in Russland sind zehn Ukrainer in der Heimat eingetroffen. Angehörige empfingen sie in der Hauptstadt Kiew. Präsident Selenskyj dankte allen, die die Freilassung ermöglicht haben - ausdrücklich auch dem Vatikan, der vermittelt hatte. Russland hatte einige der jetzt Freigelassenen bereits zu Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine inhaftiert. Unter ihnen ist beispielsweise ein führender Vertreter der Krimtartaren. Er war entführt worden, weil er trotz der russischen Annexion noch auf der ukrainischen Halbinsel gelebt hatte. Tausende weitere Ukrainer, unter ihnen auch viele Zivilisten, sind nach wie vor in russischer Haft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 19:00 Uhr