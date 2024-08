Freigelassene sind nach Gefangenenaustausch in Köln angekommen

Köln: Nach dem Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und westlichen Ländern sind mehrere Freigelassene am Abend auf dem Flughafen Köln/Bonn gelandet. Sie wurden von Bundeskanzler Scholz empfangen. Er bezeichnete den Austausch als richtige Entscheidung und einem besonderen Moment. Wenn man Zweifel hatte, dann verliere man die nach dem Gespräch mit denjenigen, die jetzt in Freiheit sind, so Scholz. Er lobte, die Operation habe nur gelingen können durch intensive Kooperation mit vielen Ländern in Europa und ganz besonders den Vereinigten Staaten von Amerika. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von einem Moment großer Freude. Am Nachmittag war bestätigt worden, dass Russland und westliche Staaten den Austausch von insgesamt 26 Gefangenen vollzogen haben. Unter ihnen auch der Deutsche, der in Belarus zu einer Todesstrafe verurteilt worden war und der US-Journalist Evan Gershkovich. Im Gegenzug wurden in Europa inhaftierte russische Staatsangehörige freigelassen, unter anderem ein Mann, der im Berliner Tiergarten einen Oppositionellen ermordet hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 01:00 Uhr