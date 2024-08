Freigelassene kehren nach Gefangenenaustausch heim

Washington: Nach dem Gefangenenaustausch mit Russland und Belarus sind die Freigelassenen wohlbehalten in den USA und Deutschland angekommen. Auf dem Köln/Bonner Flughafen sind 13 von ihnen von Kanzler Scholz in Empfang genommen worden - darunter vier deutsche Staatsbürger. So auch der in Belarus zum Tode verurteilte Rico K.. In Washington wurden die Freigelassenen von US-Präsident Biden begrüßt. Dabei lobte Biden die diplomatischen Bemühungen für den Gefangenenaustausch. Gerade Deutschland und Slowenien hätten Entscheidungen treffen müssen, die gegen ihre unmittelbaren Interessen waren. Deutschland hat den sogenannten Tiergartenmörder freigeben müssen, was in Berlin für Diskussionen sorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 11:00 Uhr