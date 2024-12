Freiburg schlägt Wolfsburg in der Fußabll-Bundesliga 3 zu 2

Zum Sport: Der SC Freiburg hat sich in der Fußball-Bundesliga auf den fünften Platz vorgeschoben. Im Freitagsspiel schlugen die Breisgauer den VfL Wolfsburg mit 3 zu 2. Bei den Frauen gewann Eintracht Frankfurt in Jena mit 3:0. Im Skispringen setzte Aufsteiger Pius Paschke seinen Höhenflug fort. Der derzeitige Spitzenreiter im Gesamtweltcup gewann in Titisee-Neustadt zusammen mit Andreas Wellinger souverän den "Super Team"-Wettbewerb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 06:00 Uhr