Fredriksen geht es nach eigenen Angaben nach Angriff gut

Kopenhagen: Nach dem Angriff auf sie hat sich die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen für den Zuspruch bedankt. Sie schrieb in den sozialen Medien, sie sei traurig und erschüttert, aber wohlauf. Am Freitagabend war die 46-jährige in Kopenhagen von einem Mann geschlagen worden. Der mutmaßliche Täter sitzt in Haft. Er soll unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Die Staatsanwaltschaft geht nicht von einem politischen Motiv aus. Angesichts des Angriffs gegen Frederiksen gewinnt die Debatte über den Umgang mit Gewalttätern wieder an Fahrt. Der Deutsche Landkreistag forderte in den Zeitungen der Funke-Gruppe, die volle Härte des Rechtsstaates. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sagte der "Zeit", die Höhe der Strafen sei nicht entscheident, sondern dass diese schnell erfolge. In Karlsruhe und Dresden wurden gestern AfD-Politiker attackiert. Am Freitag gab es in Schleswig-Holstein und Thüringen Angriffe auf Wahlkämpfer der SPD und Linken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 09:00 Uhr