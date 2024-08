Frau verletzt bei Messerangriff sechs Menschen in Siegen

Siegen: Eine Woche nach dem Anschlag von Solingen hat im nordrhein-westfälischen Siegen eine Frau mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Die Tat ereignete sich in einem Bus, der auf dem Weg zu einem Stadtfest war. Sechs Menschen wurden verletzt - drei von ihnen lebensgefährlich. Die 32-jährige deutsche Tatverdächtige wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es nicht. Das Stadtfest in Siegen soll heute wie geplant fortgesetzt werden. Das teilte die Stadt in der Nacht mit. Es beginnt um 11.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Schlossplatz. Die Veranstalter stützen sich bei ihrer Entscheidung nach Angaben der Stadt auf die "polizeilichen Erkenntnisse der Lage".

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2024 01:00 Uhr