Frau verletzt bei Messerangriff in Siegen sechs Menschen

Siegen: Eine Woche nach dem Anschlag von Solingen hat eine Frau in Siegen - auch in Nordrhein-Westfalen - mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Sechs Menschen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren wurden verletzt - drei von ihnen lebensgefährlich. Die Tat ereignete sich in einem Bus, der auf dem Weg zum Stadtfest war. Die Polizei nahm die 32-Jährige Angreiferin fest. Hinweise auf ein politisches oder religiöses Motiv hat sie nach eigenen Angaben nicht. Medien berichten von Hinweisen auf eine psychische Erkrankung der Frau. Das Stadtfest in Siegen soll trotz des Vorfalls wie geplant am Vormittag weitergehen. Man stütze sich bei der Entscheidung auf die polizeilichen Erkenntnisse der Lage, erklärten die Veranstalter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 08:00 Uhr