Frau verletzt bei Messerangriff fünf Menschen in Siegen

Siegen: Bei einem Messerangriff in einem Bus in der nordrhein-westfälischen Stadt sind am Abend fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei wurde eine 32-jährige Tatverdächtige festgenommen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Es würden Spuren gesichert und Zeugen befragt, hieß es. Der Bus war mit etwa 40 Personen besetzt und auf dem Weg zu einem Stadtfest in Siegen. Die Polizei bat die Bürgerinnen und Bürger darum, in sozialen Netzwerken oder auf anderen Kanälen keine Falschmeldungen zu verbreiten, insbesondere keinen Bezug zu einem Terroranschlag herzustellen. Dazu gebe es derzeit keine Erkenntnisse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 23:00 Uhr