Frau und Baby aus München in Toskana vermisst

Pisa: Noch immer wird in der Toskana nach einer Frau und ihrem fünf Monate alten Enkelkind gesucht. Am Abend bestätigte die Feuerwehr, dass die Vermissten aus München kommen. Sie waren von den Fluten eines übergelaufenen Bachs mitgerissen worden. Die Eltern des Babys und der Großvater konnten sich auf das Dach des Ferienhauses retten. In der Nacht hatte es in der Gegend rund um Pisa und Livorno sehr stark geregnet, auch in anderen Teilen Italiens gab es schwere Unwetter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 22:00 Uhr