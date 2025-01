Fratzscher erwartet 2025 stabile Beschäftigung

Berlin: Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung erwartet in diesem Jahr insgesamt eine weitgehend stabile Beschäftigung. Marcel Fratzscher hat dem Deutschlandfunk gesagt, es gebe trotz des Personalabbaus vor allem in der Industrie und der Baubranche nach wie vor einen riesigen Mangel an Arbeitskräften - insgesamt mehr als 1,5 Millionen offene Jobs. Deswegen habe man anders als vor 20 Jahren, als Deutschland der kranke Mann Europas gewesen sei, nicht mit einer Massenarbeitslosigkeit zu kämpfen. Im vergangenen Jahr waren trotz der Wirtschaftskrise so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie seit der Wiedervereinigung 1990. Laut Statistischem Bundesamt gab es im Durchschnitt 46 Millionen Beschäftigte.

