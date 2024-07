Französische Regierung vermutet Linksextreme hinter Bahnanschlägen

Paris: Die französische Regierung geht davon aus, dass die Anschläge auf drei TGV-Strecken am vergangenen Freitag auf das Konto von Linksextremen gehen. Innenminister Darmanin sagte dem Sender France 2, man habe die Profile mehrerer Personen identifiziert. Derweil sind die Reparaturarbeiten an den drei betroffenen Schnellzugverbindungen abgeschlossen. Der französische Verkehrsminister sagte in einem Interview, alle Züge führen wieder normal. Der Schaden durch die wirtschaftlichen Verluste und durch die Reparaturkosten gehe wahrscheinlich in die Millionen. Rund 100.000 Fahrgäste hätten ihre Reise am Wochenende nicht antreten können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2024 10:15 Uhr