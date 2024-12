Franziska Preuß wird bei Biathlon-Weltcup in Hochfilzen Dritte

Zum Sport: Beim Biathlon-Verfolgungsrennen in Hochfilzen hat Franziska Preuß die Führung im Gesamtweltcup verteidigt. Die 30-Jährige musste sich nur Lou Jeanmonnot aus Frankreich und ihrer Teamkollegin Vanessa Voigt geschlagen geben. Das erste Weltcup-Skispringen in China hat Katharina Schmid gewonnen. Die Oberstdorferin sicherte sich den Sieg auf der Olympia-Schanze in Zhangjiakou. Und hier die Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga: Schalke-Düsseldorf 1:1 Magdeburg-Paderborn 1:1 und: Ulm-Hamburger SV 1:1

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 15:00 Uhr