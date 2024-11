Franziska Brantner ist zur neuen Grünen-Vorsitzenden gewählt worden

Wiesbaden: Franziska Brantner ist beim Grünen-Parteitag mit gut 78 Prozent der Stimmen zur neuen Co-Vorsitzenden gewählt worden. In ihrer Bewerbungsrede hatte die 45-Jährige für mehr Investitionen geworben. Es gelte, das Land und das Leben für die Menschen besser zu machen. Das bedeute investieren und vereinfachen. Die Realpolitikerin gilt als enge Vertraute von Bundeswirtschaftsminister Habeck, der morgen zum Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf gekürt werden soll. Für den Co-Vorsitz an der Grünen-Parteispitze bewirbt sich auch Felix Banaszak, der in seiner Rede erklärte, dass die Grünen nach der nächsten Bundestagswahl wieder Regierungsverantwortung übernehmen wollen. Man wolle weiter gestalten und Verantwortung übernehmen, sagte der 35-Jährige. Banaszak gehört dem linken Parteiflügel an, gilt aber als pragmatisch.

