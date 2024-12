Frankreichs Regierung wird durch Misstrauensvotum gestürzt

Paris: In Frankreich ist die Regierung von Ministerpräsident Barnier über ein Misstrauensvotum gestürzt. Abgeordnete der rechtsnationalen Partei Rassemblement National stimmten am Abend im Parlament mit der Linken gegen den Ministerpräsidenten und sein Kabinett. Auslöser war ein Streit über Einsparungen im Haushalt. Barnier wird am Vormittag im Elysée-Palast erwartet, um seinen Rücktritt offiziell einzureichen. Das Kabinett kann übergangsweise im Amt bleiben, um die Tagesgeschäfte zu erledigen. Präsident Macron will sich am Abend in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung wenden.

