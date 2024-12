Frankreichs Regierung wird durch Misstrauensvotum gestürzt

Paris: In Frankreich hat die Opposition die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Barnier gestürzt. Das linke und das rechte Lager haben am Abend in der Nationalversammlung gemeinsam für ein Misstrauensvotum gestimmt. Grund ist ein Streit über den Staatshaushalt und den angekündigten Sparkurs. Heute will Barnier seinen Rücktritt einreichen. Es ist das erste Mal seit mehr als 60 Jahren, dass in Frankreich eine Regierung durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht wurde. Präsident Macron muss jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr das Premierministeramt neu besetzen. Er selbst hat schon im Vorfeld angekündigt, im Amt bleiben zu wollen. Die Opposition macht Macron für die Krise verantwortlich und fordert seinen Rücktritt.

