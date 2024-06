Frankreichs Rechte siegt in erster Runde der Parlamentswahl

Paris: Wenige Wochen nach der Europawahl haben Frankreichs Rechtspopulisten erneut einen deutlichen Wahlsieg eingefahren. In der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl kommt die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen auf etwa 34 Prozent, gefolgt von dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire mit gut 28 Prozent. Das Mitte-Lager von Präsident Macron kommt mit etwa 21 Prozent nur auf Platz 3. Die Wahlbeteiligung war mit knapp 70 Prozent überraschend hoch. Die endgültige Entscheidung über das neue Kräfteverhältnis in der Nationalversammlung fällt kommenden Sonntag in einer Stichwahl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 23:00 Uhr