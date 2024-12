Frankreichs Premierminister Barnier reicht Rücktritt ein

Paris: Frankreichs Ministerpräsident Barnier ist nach dem verlorenen Misstrauensvotum zu einem Termin mit Präsident Macron zusammengekommen, um seinen Rücktritt einzureichen. Macron führt im Laufe des Tages weitere politische Gespräche und will sich am Abend in einer Fernsehansprache zur Regierungskrise in Frankreich äußern. Es wird erwartet, dass Macron schnell einen Nachfolger für Barnier ernennt, um damit den Forderungen nach seinem eigenen Rücktritt zu begegnen. Die Rechtspopulisten hatten am Vorabend zusammen mit der linken Opposition für einen Misstrauensantrag gegen Barnier und sein Kabinett gestimmt und damit erstmals seit 1962 die Regierung gestürzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 12:00 Uhr