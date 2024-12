Frankreichs Präsident Macron will bald neuen Premierminister ernennen

Paris: Frankreichs Präsident Macron sucht nach dem Sturz der französischen Regierung unter Hochdruck nach einem neuen Premierminister. In den kommenden Tagen solle ein neuer Regierungschef nominiert werden, kündigte Macron in einer Ansprache an die Nation am Abend an. Das vordringliche Ziel des neuen Regierungschefs müsse die Verabschiedung eines Haushalts sein, so der Staatscehf. Die künftige Regierung werde den Etat zum Jahresbeginn zügig auf den Weg bringen, was wegen dringend benötigter Investitionen wichtig sei. Macron rief die Opposition in der Nationalversammlung zu Kompromissen auf. Seinen Rücktritt lehnte er ab. Er wolle bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2027 Staatschef bleiben.

