Frankreichs Ministerpräsident Barnier soll Rücktrittsgesuch einreichen

Paris: Nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen seine Mitte-Rechts-Regierung ist Frankreichs Premierminister Barnier im Élysée-Palast mit Präsident Macron zusammengekommen. Es wird erwartet, dass Barnier sein Rücktrittsgesuch einreicht. Am Abend hatten im Parlament das Linksbündnis und die Rechtsnationalen die erst seit drei Monaten amtierende Regierung im Streit um einen Sparhaushalt gestürzt. Die Opposition nimmt auch den Präsidenten ins Visier. Sie fordert, dass auch Macron zurücktritt, oder zumindest einen früheren Termin für die Präsidentschaftswahl in Betracht zieht. Macron hat bislang betont, bis 2027 im Amt bleiben zu wollen. Er will sich heute Abend in einer Fernsehansprache äußern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 11:00 Uhr