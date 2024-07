Frankreich wartet auf zweite Runde der Präsidentschaftswahl

Paris: Nachdem die Rechtspopulisten die erste Runde der Parlamentswahl deutlich gewonnen haben, blickt Frankreich mit Spannung auf den nächsten Sonntag. Dann stehen die Stichwahlen an. Möglich wäre sogar eine absolute Mehrheit für die extrem Rechten. Denn laut dem offiziellen Endergebnis liegt die Partei nach der ersten Runde mit etwa 33 Prozent vorne. Das Linksbündnis kommt auf rund 28 Prozent. Das Lager von Präsident Macron ist mit etwa 20 Prozent auf den dritten Platz gerutscht. Macron hat die Menschen dazu aufgerufen, in der zweiten Wahlrunde in einer Woche einen Sieg des rechten Lagers zu verhindern. Noch gestern Abend haben tausende von Menschen in mehreren Städten Frankreichs gegen die extreme Rechte demonstriert. In Lyon kam es nach Medienberichten zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 12:00 Uhr