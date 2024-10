Frankreich verlängert Grenzkontrollen bis April 2025

Paris: Die französische Regierung wird die 2015 eingeführten Grenzkontrollen zur Überwachung der Migration bis April 2025 fortsetzen. In einer Mitteilung an die EU-Kommission begründete Frankreich die Entscheidung mit Terrordrohungen sowie irregulären Migrationsströmen, bei denen die Gefahr bestehe, dass diese von radikalisierten Personen infiltriert werden. Die Kontrollen wurden nach den islamistischen Anschlägen im November 2015 aus Terrorschutzgründen eingeführt und seither immer wieder für jeweils sechs Monate verlängert. Seit Mitte September hat auch Deutschland an allen Landesgrenzen wieder stationäre Kontrollen eingeführt.

