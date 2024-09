Frankreich fordert UN-Sondersitzung nach israelischen Angriffen auf den Libanon

Paris: Nach den massiven Angriffen Israels auf Ziele im Libanon hat Frankreich eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates gefordert. Außenminister Barrot sagte, er habe noch für diese Woche einen Termin beantragt. Auch UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich beunruhigt. Er rief alle Parteien auf, Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schützen. Die jüngste Eskalation dürfte auch die Generaldebatte der UN-Vollversammlung bestimmen, die heute in New York beginnt. Bei den Luftangriffen des israelischen Militärs sind nach libanesischen Angaben fast 500 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 1.600 wurden verletzt. Die Regierung in Beirut wirft Israel einen Vernichtungskrieg vor. Der israelische Verteidigungsminister Galant wiederum sagte, man habe zehntausende Raketen der Hisbollah zerstört, die Israel bedrohten. Weil Israel nun mit Gegenschlägen rechnet, wurde landesweit der Ausnahmezustand verhängt.

