Frankreich erwartet erste Hochrechnungen

Paris: Nach der zweiten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich werden in diesen Minuten die ersten Hochrechnungen erwartet. Das Interesse an der Wahl war groß. Es zeichnet sich die höchste Wahlbeteiligung seit über vier Jahrzehnten ab. Im Mittelpunkt der Stichwahl steht die Frage, ob der rechtsnationale Rassemblement National von Marine Le Pen die absolute Mehrheit erreicht. Dieser und seine Verbündeten hatten in der ersten Wahlrunde 33 Prozent der Stimmen geholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 20:00 Uhr