Frankfurter Privatbankier Friedrich von Metzler gestorben

Frankfurt am Main: Der Frankfurter Bankier Friedrich von Metzler ist tot. Wie das Bankhaus Metzler mitteilte, starb der 81-Jährige im Kreise seiner Familie. Metzler prägte das Traditionsbankhaus mehr als fünf Jahrzehnte. Die operative Führung der Bank hatte er im Jahr 2018 abgegeben. In den 1980er und 1990er Jahren war von Metzler maßgeblich beteiligt an der Umwandlung der Frankfurter Wertpapierbörse in die Deutsche Börse AG. Später saß er lange im Aufsichtsrat des Dax-Konzerns. Er war außerdem der Vater von Jakob von Metzler, der 2002 im Alter von elf Jahren entführt und ermordet wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 18:00 Uhr