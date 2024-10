Frankfurter Buchmesse öffnet für das Fachpublikum

Frankfurt: Die Buchmesse ist von heute an für Fachbesucher geöffnet. Mehr als 4.000 Aussteller präsentieren ihre Neuerscheinungen. Ehrengast ist in diesem Jahr Italien. Hessens Ministerpräsident Rhein lobte in dem Zusammenhang den regierungskritischen Schriftsteller Roberto Saviano und den Mafia Ermittler Giovanni Falcone. Kulturstaatsministerin Roth sagte beim gestrigen Eröffnungsakt, Bücher bräuchten Freiheit und Demokratie, so wie die Demokratie Bücher brauche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 06:00 Uhr