Frankfurter Buchmesse endet mit Besucher-Plus

Frankfurt: In der Mainmetropole ist die Buchmesse mit einem Besucherplus zu Ende gegangen. Wie die Veranstalter am Abend mitteilten, kamen 230.000 Leser zur weltgrößten Bücherschau - und damit 15.000 mehr als im letzten Jahr. Auch mehr Fachbesucher wurden gezählt. Am Abschlusstag wurde traditionell der Friedenspreis verliehen - er ging heuer an die US-Journalistin und Historikerin Anne Applebaum. Die Preisträgerin, die sich in ihren Arbeiten mit totalitären Staatsformen beschäftigt hat, forderte in ihrer Dankesrede, dass Demokratien wehrhaft sein müssten. Dabei mahnte sie, die eigentliche Lehre aus der deutschen Geschichte sei, dass Deutschland eine besondere Verantwortung habe, sich für die Freiheit einzusetzen und dabei auch Risiken einzugehen. Der mit 25.000 Euro dotierte Friedenspreis wird seit 1950 vergeben.

