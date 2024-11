Frankfurt gewinnt in der Fußball-Bundesliga gegen Vizemeister Stuttgart

Zum Sport: Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga mit 3:2 bei Vizemeister Stuttgart gewonnen. Die Hessen liegen nach dem zehnten Spieltag nun auf Platz drei - hinter Leipzig und Tabellenführer München. Außerdem besiegte Wolfsburg Heidenheim mit 3:1 und Augsburg spielte 0:0 gegen Hoffenheim. Und: Das Football-Gastspiel der NFL in der Münchner Arena haben die Carolina Panthers gegen die New York Giants gewonnen - und zwar mit 20:17. Mehr als 70.000 Footballfans waren im Stadion.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 06:00 Uhr