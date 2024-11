Frankenwürfel gehen heuer an Musiker, Clownin und Journalistin

Bad Windsheim: Die Preisträger der drei "Frankenwürfel" stehen fest. Die höchste fränkische Auszeichnung geht dieses Jahr an den Kulmbacher Musiker Peter Stübinger von der Band "Telstars", an die Sängerin und Clownin Silvia Kirchhof vom "Kleinen Stadttheater" in Gerolzhofen sowie an die Fürther Fernsehjournalistin Evi Roth. Sie moderierte mehrere Jahre für den Bayerischen Rundfunk die "Frankenschau". Der "Frankenwürfel" ist ein Porzellanwürfel, der unter anderem die drei fränkischen Bezirkswappen zeigt. Er soll das Wendige, Witzige und Widersprüchliche würdigen, das als prägend für den fränkischen Charakter gilt.

