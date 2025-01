Francesco Friedrich siegt im Viererbob - Rodler holen EM-Silber

Zum Sport: Francesco Friedrich hat im vierten Saisonrennen den dritten Viererbob-Sieg eingefahren. Johannes Lochner wurde in Innsbruck Dritter - nur eine Hundertstelsekunde hinter dem Briten Brad Hall. Zum Abschluss der Rennrodel-Heim-WM in Winterberg gab es noch zwei Silbermedaillen für das deutsche Team: Die Staffel musste sich nur Österreich geschlagen geben und im Einsitzer kam Max Langenhan trotz eines gebrochenen Mittelfußes auf Platz 2, knapp hinter Jonas Müller aus Österreich. Und: Deutschlands beste Snowboarderin Ramona Hofmeister hat im bulgarischen Bansko ihren dritten Weltcup-Sieg in Serie gefeiert.

