Francesco Friedrich siegt im Viererbob - Nürnberg gewinnt gegen Karlsruhe

Zum Sport: Francesco Friedrich hat im vierten Saisonrennen den dritten Viererbob-Sieg eingefahren. Johannes Lochner wurde in Innsbruck Dritter - knapp hinter dem Briten Brad Hall. Zum Abschluss der Rennrodel-Heim-WM in Winterberg gab es noch zwei Silbermedaillen für das deutsche Team: Die Staffel musste sich nur Österreich geschlagen geben und im Einsitzer kam Max Langenhan (trotz eines gebrochenen Mittelfußes) auf Platz 2, knapp hinter Jonas Müller aus Österreich. In der 2. Fußball-Bundesliga hat Nürnberg daheim 2:1 gegen Karlsruhe gewonnen. Der Siegtreffer fiel in den letzten Spielminuten. Außerdem spielten Paderborn - Hertha 1:2 und Elversberg - Magdeburg 2:5

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2025 15:30 Uhr