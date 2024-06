Frachtschiff wird vor jemenitischer Küste von Rakete getroffen

Aden: Vor der Küste des Jemen ist ein Frachtschiff von einer Rakete getroffen worden und in Brand geraten. Wie das Sicherheitsunternehmen Ambrey mitteilte, konnte das Feuer gelöscht werden. Der Frachter sei zudem von kleinen Booten aus beschossen worden. Er habe daraufhin einen Hafen angesteuert. Seit November greifen die jemenitischen Huthi-Rebellen immer wieder Schiffe an. Kriegsschiffe zweier internationaler Koalitionen sind in der Region im Einsatz, um den Schiffsverkehr zu sichern. Auch die Bundesmarine war zeitweise mit einer Fregatte beteiligt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2024 05:00 Uhr