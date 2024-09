FPÖ wird laut jüngsten Hochrechnungen stärkste Kraft in Österreich

Wien: Bei der Parlamentswahl in Österreich ist die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft geworden. Laut der jüngsten Hochrechnung kommt sie auf 28,9 Prozent der Stimmen, ein Plus von fast 13 Prozentpunkten. Die konservative ÖVP verliert deutlich und kommt auf 26,3 Prozent. Drittstärkste Kraft wurde die SPÖ mit 21 Prozent, die liberalen Neos holen 9,1 Prozent, die Grünen landen mit 8,3 Prozent auf Rang fünf. FPÖ-Spitzenkandidat Kickl sagte, die Wähler hätten ein Machtwort gesprochen und gegen ein "Weiter so" gestimmt. Schwierig dürfte allerdings seine Suche nach einem Koalitionspartner werden: ÖVP-Kanzler Nehammer schließt eine Zusammenarbeit mit der extrem rechten FPÖ aus. Im ORF betonte er, was er vor der Wahl gesagt habe, sage er auch nach der Wahl. Auch die anderen Parteien hatten vorab erklärt, nicht mit der FPÖ koalieren zu wollen.

