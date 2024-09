FPÖ wird laut jüngsten Hochrechnungen stärkste Kraft in Österreich

Wien: Bei den Parlamentswahlen in Österreich steht die FPÖ vor einem historischen Wahlerfolg: Auch die jüngste Hochrechnung sieht die Rechtspopulisten von Spitzenkandidat Kickl als stärkste Kraft - mit 28,9 Prozent der Stimmen liegen sie klar vor der Kanzlerpartei ÖVP, die auf 26,3 Prozent kommt. Die SPÖ erreicht 21 Prozent, gefolgt von den liberalen Neos mit 9 Prozent. Für die Grünen stimmten 8,3 Prozent. Kickl sagte, die Wähler hätten ein Machtwort gesprochen und gegen ein "Weiter so" gestimmt. Schwierig dürfte die Suche nach einem Koalitionspartner werden: ÖVP-Kanzler Nehammer schließt eine Zusammenarbeit mit der teils rechtsextremen FPÖ aus. Nach jetzigem Stand gäbe es für Konservative und Sozialdemokraten eine knappe Mehrheit. Bundespräsident van der Bellen will Gespräche mit allen Parteien führen. Das amtliche Endergebnis soll gegen 23 Uhr feststehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 19:00 Uhr