FPÖ gewinnt auch bei Landtagswahl in Vorarlberg deutlich hinzu

Bregenz: In Österreich ist die rechtspopulistische FPÖ weiter im Aufwind. Zwei Wochen nach ihrem bundesweiten Wahlsieg konnte die Partei bei der Landtagswahl in Vorarlberg ihren Stimmenanteil auf 28 Prozent verdoppeln. Stärkste Kraft bleibt in dem westlichsten Bundesland Österreichs aber trotz Verlusten die ÖVP mit 38 Prozent. Landeshauptmann Wallner könnte sowohl mit der FPÖ als auch mit den Grünen koalieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 20:00 Uhr