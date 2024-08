Forscher will Wrack von Flug MH370 lokalisiert haben

Canberra: Ein australischer Forscher will die verschwundene Malaysia-Airlines-Maschine MH370 lokalisiert haben. In einer Studie aus dem Jahr 2021, die nach Prüfung jetzt vom Fachblatt "Journal of Navigation" veröffentlicht wurde, soll das Wrack in einem 6.000 Meter tiefen Loch im Indischen Ozean liegen. In dieser zerklüfteten und gefährlichen Umgebung am Ende eines Unterwasser-Plateaus habe der Pilot das Flugzeug absichtlich zur Landung gebracht. Die Schäden an der gefundenen Flügelklappe sprächen für ein kontrolliertes Manöver. Ob eine Notlage der Grund dafür war, kann auch diese Studie nicht beantworten. MH370 war vor mehr als zehn Jahren mit 239 Menschen an Bord auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking spurlos von den Radarschirmen verschwunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 13:00 Uhr