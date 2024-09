Forscher sehen biologische Vielfalt in Deutschland gefährdet

Berlin: Die biologische Vielfalt in Deutschland ist nach Einschätzung von Wissenschaftlern stark gefährdet. Das geht aus dem "Faktencheck Artenvielfalt" hervor, der am Abend veröffentlicht wurde. Es ist nach Angaben seiner Autoren die erste umfassende Bestandsaufnahme der Biodiversität in Deutschland. Über die Hälfte der unterschiedlichen Lebensräume sind demnach in einem ökologisch ungünstigen Zustand - und immer noch würden wertvolle Biotope verschwinden. Das führe dazu, dass auch die Zahl der Tier- und Pflanzenarten sowie deren genetische Vielfalt abnehmen.

