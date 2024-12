Forscher entdecken in Südostasien Hunderte neue Arten

Berlin: Die Umweltschutzorganisation WWF hat mehr als 230 Tier- und Pflanzenarten vorgestellt, die im vergangenen Jahr in Südostasien neu entdeckt wurden. In der Mekong-Region lebt demnach unter anderem ein Igel mit weichem Fell und scharfen Reißzähnen, eine nur acht Gramm schwere Spitzmaus und eine Dracheneidechse mit - so wörtlich - "steinernem Aussehen". Außerdem gibt es laut Experten vermutlich noch unzählige Arten, die die Wissenschaft nicht kennt. Viele der neu entdeckten Arten seien wegen menschlicher Aktivitäten allerdings schon vom Aussterben bedroht.

