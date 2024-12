Forscher entdecken in Mekong-Region Hunderte neue Arten

Phnom Penh: In der südostasiatischen Mekong-Region haben Forscher im vergangenen Jahr mehr als 230 unbekannte Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Einem Bericht der Umweltschutzorganisation WWF zufolge sind darunter etwa ein Igel mit weichem Fell und eine nur acht Gramm schwere Spitzmaus. Die Gesamtzahl, der in den vergangenen knapp 30 Jahren entdeckten Arten in der Mekong-Region steige damit auf mehr als 3.600.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2024 02:00 Uhr