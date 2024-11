Ford schickt Kölner Beschäftigte in Kurzarbeit

Köln: Der US-Autobauer Ford führt wegen schlechter Verkaufszahlen ab der kommenden Woche Kurzarbeit in seinem Werk in Köln ein. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Abend in seiner Online-Ausgabe. Im Kölner Werk arbeiten mehr als 10.000 Menschen. Hier soll bis zu den Weihnachtsferien im Wechsel jeweils eine Woche produziert und eine Woche ausgesetzt werden, meldet die Zeitung und beruft sich dabei auf Unternehmens-Insider. Damit würde die Arbeit für insgesamt drei Wochen ruhen. Eine Sprecherin von Ford bestätigte, dass man bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit angemeldet habe. Grund sei die deutlich niedrigere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen speziell in Deutschland. Die Autobranche steckt derzeit in der Krise. Zuletzt hatte bereits Volkswagen für Schlagzeilen gesorgt. Der Konzern will hierzulande Werke schließen und tausende Stellen streichen.

