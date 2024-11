Ford kündigt weiteren Stellenabbau an

Köln: Der Autobauer Ford plant in den nächsten drei Jahren einen Abbau von rund 4.000 Stellen in Europa. Das gab der Konzern vor Kurzem bekannt. Betroffen sind vor allem Standorte in Deutschland und England. Hintergrund sind Pläne zur Restrukturierung und Kostenentlastung im Europa-Geschäft. Der Ford-Konzern kündigte jedoch auch an, zunächst mit den europäischen Sozialpartnern zu sprechen. Ford hat in den vergangenen Jahren am Standort Köln bereits Tausende Stellen abgebaut. Der Autobauer hatte vor sechs Jahren noch knapp 20.000 Beschäftigte. Inzwischen sind es fast ein Drittel weniger. Vorgestern begann zudem für rund 2.000 Beschäftigte die Kurzarbeit. Grund ist der schleppende Verkauf der Ford-Elektroautos. In die Umstellung vom Verbrenner zur E-Mobilität hatte der Konzern fast zwei Milliarden Euro investiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 15:00 Uhr