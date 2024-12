Ford-Gesamtbetriebsrat fordert Kaufprämie für E-Autos

Köln: Beim US-Autobauer Ford hat Bundeskanzler Scholz am Vormittag eine Betriebsversammlung der deutschen Standorte besucht. Ford hatte angekündigt, knapp 3.000 Jobs in Deutschland abzubauen. Der Konzern steckt wegen mangelnder Absätze in der Krise. Der Gesamtbetriebsrat in Deutschland hat deswegen mehr Unterstützung bei der Umstellung auf Elektroautos durch den Staat angemahnt: Es brauche eine Kaufprämie für E-Fahrzeuge. Außerdem müsse der Ausbau der Ladeinfrastruktur vorangetrieben werden, so der Betriebsratsvorsitzende Gruschka. Eine Rückkehr zur Produktion von Verbrennerfahrzeugen am Werk in Köln sei ausgeschlossen.

