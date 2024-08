Folgen des Discover-Streiks für Flughafen München sind noch unklar

München: Noch ist unklar, welche Auswirkungen der morgen beginnende Streik beim Ferienflieger Discover am Münchner Flughafen haben wird. Wenige Stunden vor Beginn des viertägigen Ausstands teilte die Lufthansa-Tochter mit, dass sie an den Standorten München und Frankfurt so viele Flüge wie möglich durchführen will. Die Arbeitsniederlegungen, zu denen die Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit aufgerufen haben, seien mitten in der Urlaubszeit unverantwortlich. Hintergrund des Streiks ist die erstmalige Einigung von Discover mit der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft der Flugbegleiter und die der Piloten sehen sich dadurch überrumpelt. Denn Verdi habe deutlich weniger Mitglieder als man selber und die Gespräche über Tarifverträge verliefen seit Monaten erfolglos, hieß es.

